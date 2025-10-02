Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Artistlik yapıyorum' diyerek memurları canından bezdirdi

Kategoriler
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü sürücü vakalarının son durağı bu kez Aksaray oldu. Direksiyon başında alkollü olarak yakalanan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü "Artistlik yapıyorum" diyerek, bir yandan kraker yedi, bir yandan da telefonla polis memurlarının görüntülerini kaydedip polislere zor anlar yaşattı. O anlar kameralara böyle yansıdı...