Sinyal vermeden şerit değiştirdi, gençlerin hedefi haline geldi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşanan olayda, eşiyle birlikte yolculuk yapan yaşlı bir adam, aracıyla sinyal vermeden şerit değiştirdi. O sırada kör noktasında kalan motosikleti görmeyen adam son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Bu duruma öfkelenen motosikletli iki genç, sürücüyü dakikalarca küfür ederek takip etti. Bir süre sonra motosiklet ile aracın önünü kesen gençler, küfürler savurarak sürücüyü darp etmek istedi. Yaşlı adamın aracından inmediğini gören gençler ise kaputa yumruk atarken, yaşanan o anları da saniye saniye kayıt altına aldı.