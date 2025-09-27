Trabzon’da heyelan: Kapanan yol çalışmalar sonucu tekrar açıldı

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Atayurt-Santa grup yolunda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, DSİ, Karayolları ve Arsin Belediyesi ekipleri de müdahalede bulundu. Kapanan yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.