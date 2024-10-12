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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ekim 2024 05:37 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 05:39
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çorum​ İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 978 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, 1218 araç kontrol edildi.

Çeşitli eksikleri nedeniyle 103 araç ve sürücüye toplam 359 bin 723 lira para cezası​ uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. de yakalandı.

Araçlarında yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirilen E.D. ve M.D. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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