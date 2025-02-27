Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındı.
Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.
Köseler'in gözaltı haberini CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan sosyal medyada paylaştığı not ile duyurdu. Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.