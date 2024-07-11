Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri

11 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:25

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ünlü tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum, bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle sinek avlıyor.

Özellikle turistik ilçelerde yediği yemek karşılığı piyasa değerinin çok üstünde hesap ödemek zorunda kalan müşteri tepki olarak elini ayağını bu işletmelerden çekmeye başladı.

Durum böyle olunca işletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan herkesi şoke etti.

İLANI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen bir mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti.

Sosyal medyada bir anda gündem olan ilana göre sırf mekan dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.