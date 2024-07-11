Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri
Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil bölgelerinde fiyatlar dudak uçuklatan rakamlara yükseldi. Özellikle mekanlardaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar bölgeye gitmemeye başladı. Konserlerin tek tek iptal edildiği bölgelerde müşteri bulunamayınca mekan sahipleri sahte müşteri yöntemi kullanmaya başladı.
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ünlü tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum, bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle sinek avlıyor.
Özellikle turistik ilçelerde yediği yemek karşılığı piyasa değerinin çok üstünde hesap ödemek zorunda kalan müşteri tepki olarak elini ayağını bu işletmelerden çekmeye başladı.
Durum böyle olunca işletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan herkesi şoke etti.
İLANI GÖRENLER ŞOKE OLDU
Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen bir mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti.
Sosyal medyada bir anda gündem olan ilana göre sırf mekan dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.