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Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:25
Bodrum ve Çeşme&#039;de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem &#039;pes&#039; dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri

Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil bölgelerinde fiyatlar dudak uçuklatan rakamlara yükseldi. Özellikle mekanlardaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar bölgeye gitmemeye başladı. Konserlerin tek tek iptal edildiği bölgelerde müşteri bulunamayınca mekan sahipleri sahte müşteri yöntemi kullanmaya başladı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ünlü tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum, bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle sinek avlıyor.

Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri - 1. Resim

Özellikle turistik ilçelerde yediği yemek karşılığı piyasa değerinin çok üstünde hesap ödemek zorunda kalan müşteri tepki olarak elini ayağını bu işletmelerden çekmeye başladı.

Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri - 2. Resim

Durum böyle olunca işletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan herkesi şoke etti.

Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar cep yakınca buldukları yöntem 'pes' dedirtti! 1500 liraya sahte müşteri - 3. Resim

İLANI GÖRENLER ŞOKE OLDU 

Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen bir mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti.

Sosyal medyada bir anda gündem olan ilana göre sırf mekan dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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