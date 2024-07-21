Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun öldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 21:59 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 21:59
Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tutkun'un cenazesi yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Düzce’de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
ŞEHİTLİK CAMİİ'NDEN UĞURLANACAK
Son zamanlarda bel fıtığı rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü öğrenilen Tutkun'un cenazesi, 22 Temmuz Pazartesi günü Şehitlik Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı