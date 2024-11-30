Feci kaza kamerada! Terminalden çıkan yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Kasım 2024 03:07 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 04:19
Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Aksaray'da dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında feci bir kaza meydana geldi. Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. (59) idaresindeki yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcusuyla terminalden çıkış yaptığı esnada yan yoldan gelen Yiğit Abay (23) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza anı terminalde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı