İstanbul, depremi kıl payı atlatmış! Ünlü profesör neden yıkım olmadığını açıkladı

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmadı. Resmi verilere göre, İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 300'e yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL'DA NEDEN YIKIM OLMADI

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Megakent sakinlerine büyük korku yaşattı. Deprem herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadan ucuz atlatılırken akıllara "Neden İstanbul'da yıkım olmadı" sorusu takıldı. Nitekim Türkiye'de geçmişte benzer ya da daha az büyüklükteki depremlerde ölümler ve yıkımlar yaşanmıştı.

İSTANBUL'UN KARASAL SINIRLARINDA FAY YOK!

Konuya ilişkin BBC Türkçe'ye konuşan Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul depreminde harhangi bir yıkım olmamasının ilk nedenininin depremin merkez üssünün kente uzaklığı olduğunu belirtti.. AFAD'a göre Silivri'ye yaklaşık 23 km uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 7 km kadardı. Tüysüz, "Depremin odağı ne kadar uzaksa sizi o kadar az etkiler: İstanbul'un içinde aktif fay yok, faylar Marmara Denizi'nde" hatırlatmasında bulundu.

"YIKICI ETKİNİN UCU UCUNA BAŞLADIĞI BÜYÜKLÜK"

Tüysüz, olası bir yıkımı etkileyen ikinci faktörün ise depremin büyüklüğü ve kırılan fayın uzunluğu olduğunu belirterek, "6,2 olağan koşullarda yıkıcılığın olmadığı, (yıkıcı etkinin) ucu ucuna yeni başladığı bir büyüklük olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

İVMESİ ÇOK DÜŞÜK ÖLÇÜLDÜ

Diğer yandan Tüysüz, depremin ivmevsinin önemine de dikkat çekerek, "İvme, deprem dalgalarının yatay ve düşeyde binalara uyguladığı kuvvettir. 23 Nisan depreminin ivmesi de 0,2g olarak ölçüldü. Bu normal koşullarda üçüncü derece deprem bölgesine karşılık gelen çok düşük bir ivme. Deprem tehlike haritasında İstanbul'da beklenen ivme 0,6g ve binaların ona göre yapılıyor olması gerekiyor" dedi.

REHAVET UYARISI

Son olarak Tüysüz, İstanbul'da bu yükseklikte bir ivmeyle deprem olması durumunda yıkım görülmemesinin imkansız olduğunu, on binlerce binanın ağır hasar riski altında olduğunu belirterek, "Bundan sonra deprem olmaz rehavetine kapılmamak lazım" uyarısında bulundu.