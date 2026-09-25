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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:10

İstanbul'da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle bağlantısı tespit edilen 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:10

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin İstanbul'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirildi.
Şüphelilerin, örgütlerin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.
Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirildi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda bir bıçak, 8 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ ÜYELERLE İRTİBAT!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

TERÖR PROPAGANDASI VE SALDIRI ŞÜPHESİ

Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul'da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda bıçak, 8 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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