Muğla-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 6 hafif yaralı

İstanbul
Muğla-Antalya karayolu Gökova kavşağında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.
Muğla-Antalya karayolu Gökova kavşağı yakınlarında seyir halinde olan tır, önünde seyreden araca ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait araca arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Tır’ın önünde bulunan otomobillerde bulunan otomobillerdeki 6 kişi kazada hafif şekilde yaralandı. Tır sürücüsünün yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.