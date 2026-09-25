Murat Kurum New York'ta açıkladı: İklim Köprüsü 5 ülkede başlayacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler’de (BM), BM Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte düzenlenen COP31 İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) Pilot Ülkeler Tanıtım Toplantısı’nı yönetti. COP31 Başkanı Kurum’un moderatörlüğündeki toplantıda, İklim Uygulama Köprüsü'nün (BRIDGE) pilot ülkeleri açıklandı. Oturumda COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, COP32 Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, COP29 Azerbaycan Baş Müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Kushla Munro da hazır bulundu.

Toplantının açılışında COP31’in "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" yaklaşımını anlatan Bakan Kurum, "Diyalogla, farklı ulusal şartları ve ihtiyaçları anlamamızı sağlayacak. Uzlaşı, ortak çözümler etrafında buluşacağız. Aksiyon ise hedeflerimizi insanların hayatında, şehirlerimizde ve ekonomilerimizde somut sonuçlara dönüştüreceğiz" dedi.

"KÖPRÜ TAM OLARAK BU BOŞLUĞA CEVAP VERECEK"

Daha sonra İklim Uygulama Köprüsü’nün işleyişine yönelik bilgilendirme yapan COP31 Başkanı Kurum, taraflarla kapsamlı istişareler sonrası bu mekanizmanın devreye alınmasına karar verdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Bu görüşmeler bize açık bir tablo gösterdi. Birçok ülke ne yapması gerektiğini gayet biliyor. İklim hedefleri, kalkınma öncelikleri ve sektörel stratejileri var. Ancak bu öncelikleri uygulanabilir yatırım programlarına ve projelere, projeleri de finansmana ve somut sonuçlara dönüştürürken önemli güçlüklerle karşılaşıyor. Diğer tarafta önemli bir teknik ve finansal destek kapasitesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler sistemi, kalkınma bankaları, iklim fonları, uluslararası finans kuruluşları, ikili ortaklar ve özel sektör önemli imkanlar sunuyor. Ancak bu imkanlarla ülkelerin öncelikleri her zaman doğru zamanda ve doğru şekilde buluşamıyor. Köprü tam olarak bu boşluğa cevap vermeyi amaçlıyor.

Köprü’nün yeni bir fon veya mevcut kurumlara alternatif yeni bir yapı olmadığının altını çizen COP31 Başkanı Kurum, "İklim hedeflerini ulusal kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz. Uygulamanın önündeki darboğazları tespit etmek, ülkelerin yatırım hazırlığını güçlendirmek ve mevcut uluslararası destek ekosisteminden daha etkin yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Köprü, ülkelerin kendi önceliklerinden ve mevcut ulusal sistemlerinden hareket eden, var olan kapasiteyi ve destek imkanlarını uygulama etrafında daha güçlü biçimde buluşturmayı amaçlayan ülke odaklı bir girişimdir. Hedefimiz taahhütleri uygulamaya, uygulamayı yatırıma, yatırımı ise somut sonuçlara dönüştürmektir" dedi.

KÖPRÜ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER BELLİ OLDU

COP31 Başkanı Kurum, Köprü ile çalışmaya başlayan ilk pilot ülke grubunun Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olduğunu açıkladı. Kurum, "Bu ülkeleri yalnızca Köprü’den yararlanacak ülkeler olarak görmüyoruz. Onların deneyimleri, ihtiyaçları ve geri bildirimleri Köprü’nün nasıl şekilleneceğine de doğrudan katkı sağlayacak. Çünkü Köprü’yü ülkeler için olduğu kadar, ülkelerle birlikte şekillenen bir girişim olarak görüyoruz. Uygulama güçlü ortaklıklar gerektiriyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile kurduğumuz ortaklığa çok büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTALYA HEDEFLERİ

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler sisteminin ve UNDP’nin küresel uzmanlığının yanı sıra "Climate Promise: Forward" kapsamındaki çalışmaların, Köprü’ye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Uygulamanın bir diğer temel unsurunun finansman olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "İklim finansmanı bizim için başlı başına bir amaç değil, taahhütlerle sonuçlar arasındaki köprüdür. Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, kalkınma bankalarını, iklim fonlarını, yatırımcı ve özel sektörü uygulama için ortaklık kurmaya davet ediyoruz. Antalya’ya giderken hedefimiz yalnızca bir girişim başlatmak değil. İlk ülkelerimizle somut ilerleme kaydetmek, yeni ülkeleri sürece dahil etmek, finans ve kalkınma aktörlerinin katılımını güçlendirmek ve COP31 sonrasında da ülkelerin uygulama çabalarına hizmet edecek kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

COP31’in aynı zamanda Türkiye ve Avustralya arasında kurulan özgün bir ortaklığa dayandığına değinen COP31 Başkanı Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da hedefleri hayata geçirerek ortak iradeyi, güçlü ortaklıkları ve yine somut uygulamaları da ortaya koymak istiyoruz. İklim Uygulama Köprüsü bu yaklaşımın somut araçlarından biri olacak. Ülkelerin öncelikleriyle, ihtiyaçlarıyla uluslararası destek kapasitesini daha doğru biçimde buluşturacak ve uygulamanın önündeki darboğazları birlikte aşacak, ilk ülkelerimizden başlayarak sahada sonuç üretmeye odaklanacağız. Bugün New York'ta bu yolun önemli bir adımını hep birlikte atıyoruz."

"İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ TÜM DÜNYAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Toplantıda İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar sunum yaptı. Ardından Köprü’ye dahil olan ilk grup ülkelerin bakanları sırayla söz aldı. Ortaklar Diyaloğu Oturumu’nda ise Bakan Kurum, OECD’nin BM nezdindeki Büyükelçisi Thomas Schnöll, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İklim Stratejisi ve Uygulama Genel Müdürü Gianpiero Nacci başta olmak üzere uluslararası finansman kuruluşlarının yöneticilerine ve ülke temsilcilerine söz verdi.

Tüm tarafların beyanlarını dinleyen COP31 Başkanı Kurum, kapanış konuşmasında, "Antalya'ya giderken önümüzde artık somut bir çalışma dönemi var. Antalya'da hep birlikte ilerleme kaydetmek, teknik ve finansal anlamda ortaklarımızla iş birliğini güçlendirmek ve bugün ortaya atılan katkıları uygulamaya taşımak istediğimizi bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Sizlerin bilgi, deneyim, kapasite ve finansman imkanlarıyla köprüye aktif katkı sunmalarınızı bekliyoruz ve bu yolculuğu sizlerle birlikte ilerletmek istiyoruz. İklim Uygulama Köprüsü tüm dünyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.