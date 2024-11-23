Polislere küfür edip "Erkekseniz beni alın" dedi, neye uğradığını şaşırdı

23 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:41

Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, sosyal medyada küfürlü görüntü yayınladı. Kendilerine müdahale eden polislere küfür eden şahıs "Erkekseniz beni alın" dedi. Gasp polisleri tarafından yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana​'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi sosyal medyadan yaptığı taşkınlık sonucu neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Seyhan​ ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı.

''ERKEKSENİZ BENİ ALIN''

Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.

OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde yaptığı operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.