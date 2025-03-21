Son dakika | İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor.

KEÇELİ: SALDIRIDA CAN VE MAL KAYBI YOK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır.

Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.

Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen de olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Evtürkmen, ‘Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.