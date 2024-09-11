Son dakika | Manisa'da korkutan deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
11 Eylül 2024 03:47 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 03:48
Son dakika haberine göre, Manisa'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi.
Türkiye'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Gece saat 03.36 sularında Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin bilgileri paylaştı.
Depremin merkez üssünün Akhisar olduğu açıklanırken, derinliği ise 8.6 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: TGRT Haber