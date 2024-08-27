Vaniköy'deki kaçak villa skandalını belgeleyen kareler! İşte öncesi ve sonrası

27 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:58

Üsküdar Vaniköy'de Rus bir iş adamına usulsüz verilen izinle inşa edilen kaçak villa Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Mühürlenerek faaliyetten menedilen yapının daha önceki dönemde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkarken bölgedeki çevre katliamının boyutu da gözler önüne serilmiş oldu.

"BİTKİ ÖRTÜSÜNE FİZİKİ MÜDAHALE..."

Fotoğraflar, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak inşaatta yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tespit tutanağında yer buldu.

Tutanakta şantiye alınanda yapılan işlemler tek tek sıralanırken "Bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"İZİN BELGESİNİ SONRA İBRAZ EDECEĞİZ" DEMİŞLER

Tutanakta ayrıca yapı müteahhidi tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyerek belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği belirtildi.

Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığı vurgulanırken, "söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur” denildi.