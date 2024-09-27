Yalova'da korkunç kaza: Minibüsün çarptığı 2 kişi feci şekilde can verdi

27 Eylül 2024 03:26 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 03:27

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Karşı tarafa savrulan yayalardan birinin üzerinden araç geçtiği de öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Yalova​'nın Çiftlikköy ilçesinde korkunç bir kaza​ meydana geldi. S.C. (30) idaresindeki bir minibüs, Yalova-Kocaeli kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit'e (53) çarptı.

Çapmanın etkisiyle Macit, karşı tarafa savrulurken üzerinden araç geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.