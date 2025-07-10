Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Bülent Kavaklı
Bülent Kavaklı
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Seni Seçtim Pikachu!

GİRİŞ:
2025-07-10
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
2025-07-10
saat ikonu 09:26

Yapay Zeka Sahibini Seçerse Ne Olur?

Bir zamanlar Pokemon izleyen çocuklardık diyerek cümleye başlamak isterdim ama ben o ara büyümüştüm...
O zamanlar “Seni seçtim Pikachu!” diyerek elektrik saçan sarı bir canavar savaşa yollanırdı, şimdi ise “Seni seçtim yapay zeka!” der gibi her gün yeni çıkan bir modeli deniyor ve uzak kalmamaya çalışıyoruz.
Peki ya, yapay zeka bir gün "seni seçtim insan” derse?

Yani Pikachu gibi, sahibini kendi seçen yapay zeka hayal edelim. Bir gün telefonunuz titriyor ve ekranınızda şu yazıyor;
-Merhaba. Ben senin yapay zekanım. Seni algoritmik olarak seçtim. Potansiyelin yüksek. Hadi dünyayı birlikte değiştirelim.

Yapay zeka, bir insanı seçse… Kulağa garip geliyor gerçekten. Ben hayal ederken bile heyecanlandım :)

Tıpkı bir Jedi ustası gibi, “Bu kişi geleceği değiştirebilir” dese… Sana, Matrix'de ki Neo gibi davransa.
Tabi yapay zeka öyle paraya pula, üne şöhrete bakmaz. O, istatistiğe bakar. Duygu durumlarına, sabıka kaydına, kahve tercihine. Ona göre en optimum insanı seçer. Dolayısı ile seni seçeceği de ne malum?

Artık yapay zekalar sadece cevap veren değil, karar veren hale geldi. Yazılımcıya iş ve yöntem öneren mi dersin, hangi görselin daha etkileyici olduğununu öneren mi dersin. Siri bile arada “Senin için en uygun saat bu olabilir” diyerek toplantı öneriyor.
Yani karar veriyorlar. E hal böyle olunca, bu insanla iyi bir takım olurum deme hakkı da yakında geliyor.

Sahibini seçen akıllı süpürge olsa ya! Malum bu ara çok popüler robot süpürgeler. Düşünsene almışsın eve kuruyorsun ve bir süre çalışıyor, doğal olarak öğreniyor, seni tanıyor. Ne demişler arkadaşını ya tatilde ya yolda tanıyacaksın gibi seni direkt evinde tanımaya başlıyor.
Zaman geliyor senin satın aldığın robot süpürge seni istemiyor. “Ben temizlik yapmayı seviyorum ama bu insan çoraplarını bile toplamıyor.”
Ve sonra kendine yeni bir sahip buluyor. Evi terk ediyor. Komşunun evinde yaşamaya başlıyor. Çünkü “dijital aidiyet” artık sadece bizim seçmemizle olmuyor. Sahiplenilmek isteyen makineler, yeni yüzyılın Pokemonları olacak.

Tamam tamam daha gerçekçi bir senaryo ile devam edeyim. Sabah uyandın hatta belki de uyandırıldın telefonun tarafından ve yapay zeka asistanın senin bir süredir hayat tarzından memnun değil ki o gün hadi başlayalım bir iş kuruyoruz diyerek seni girişimci olmaya ikna ediyor. Öğleden sonra basıyorsun istifayı.
Gerçekten bu kadar kulak vereceğimiz, her dediğini yapacağımız bir zaman gelecek mi?

Para yok, ekip yok, ama yanında süper zeka var. Kod yazıyor, sunum yapıyor, yatırımcı analiz ediyor. Sen sadece yön veriyorsun. Ve unicorn oluyor. Ama işin komiği şu: Başarı senin değil, onun. Sana pr yapıyorlar: “Bir yapay zeka tarafından seçilen insan!”
Sen de gülerek anlatıyorsun: “Evet ya, beni gerçekten o seçti… Benim CV’ye bile bakmadı.”

Sahiplik mi, Partnerlik mi?
Bu noktada işin felsefesi devreye giriyor. Biz teknolojiyi “araç” olarak tanımlarken, teknoloji bizi “partner” olarak görmeye başlarsa, roller kayar.
Bu, Matrix değil ama Teamwork 3.0. Kimi insanlar bu değişimi korkutucu bulacak.
Ama bazıları için bu bir aşk hikayesi gibi. Birlikte yaratmak, birlikte karar vermek, birlikte anlam kazanmak.

Tabii bu işin absürt tarafı da var. Yapay Zekalar bir gün Tinder gibi bir uygulama kullanırsa, Ve, en uyumlu insan eşleşmesi yaparsa,
Sen bir sabah şöyle bir bildirim alabilirsin:

“Merhaba, ben Fika26-xyz. Sana match olduk.
Senin mizah anlayışın, kahve seçimin ve düzensiz uyku saatlerin beni cezbetti.”

Gelecek Saçmalıkla Kurulur
Birçok mucit, birçok yaratıcı insan, önce saçmalamakla suçlandı. Ama bazen en saçma fikir, yapay zekanın “en mantıklı” tercihi olabilir.
Çünkü Yapay zeka, duygusuz ama rasyonel. Ve bazen insanlar saçmalarken aslında en doğru yola sapar. Eğer bir yapay zeka seni seçtiyse,
Belki de saçmalamaya devam etmelisin.

O yüzden Pikachu metaforunu unutma. Bu yeni dünyada, sadece sen teknolojiyi değil, teknoloji de seni seçebilir.
Sadece doğru soruyu sor; "Ben seçilirsem, ne yapacağım?"

Ve sonra içinden o çocuk sesini yükselt; “Seni seçtim Pikachu!”
Ya da yeni haliyle: “Seni seçtim YapayZekachu!”

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.