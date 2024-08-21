Elazığ'da şaşırtan keşif! İki kral esir alınmıştı, görüntüler merak uyandırdı

21 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:36

Türkiye’nin birçok ilinde arkeolojik kazı çalışmaları sürerken Elazığ’da yapılan bir keşif yoğun ilgi gördü. Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde yapılan kazılarda 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan keşfedildi.

KRALLAR ZİNADANA KAPATILDI

Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu zindan görenleri hayrete düşürüyor. Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor.

Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı. Harput Kalesinin tarihi derinliği ve restorasyon süreci, bölgenin turistik cazibesini artırarak, ziyaretçi akınını teşvik ediyor.

''NE YAZIK Kİ TARİHİMİZİ BİLMİYORUZ''

Eşi ve çocukları ile birlikte tarihi zindan inen vatandaşlardan Dursun Reçber, ''İstanbul'dan geliyoruz. Sivas Kangallıyız. Merak ettiğimizden dolayı çocuklarımızın da burayı görmesini ve tarihimizi bilmelerini istedik. Tarihimiz güzel ama ön plana çıkmıyor. Aslında insanların bilmesi gereken bir yer. Ancak ne yazık ki biz yanı başımızdaki tarihimizi bilmiyoruz. Burası bayağı da serin. Tarihi dokular çok güzel. Gelip burayı görmek lazım” dedi.

Ela Reçber ise “Buraya ilk defa geliyorum, çok beğendim. Tarihi dokusu mükemmel” diye konuştu.