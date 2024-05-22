Bahar dizisinin Seren'i annesini paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

22 May 2024 16:15 - Güncelleme : 22 May 2024 16:16

Başrolünde Dmet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakteriyle yer alan Nil Sude Albayrak, sosyal medya hesabından ilk kez annesini paylaştı.

BAHAR DİZİSİNİN SEREN'İ ANNESİNİ PAYLAŞTI, HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Sosyal medyada 62 bin takipçiye sahip oyuncu Nil Sude Albayrak, annesinin fotoğrafını paylaştı. Albayrak'ın annesiyle ilgili birçok kişi aynı yorumu yaptı. Annesinin oldukça genç durduğu yorumlar yapılırken, "Abla-kardeş gibiler", "Annesi çok genç" gibi yorumlar yapıldı.