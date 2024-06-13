Can Yaman, 11 milyonluk hesabını sildi! Nedeni ise sonradan ortaya çıktı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:18
İstanbul’u terk ederek kariyerine İtalya’da devem etmişti. Oyuncu yeni filminin hazırlıklarına devem ederken, 11 milyon takipçisi olan hesabını kapatması da dikkat çekti.
Gönül İşleri, İnadına Aşk, Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarda rol alan oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Şu günlerde Sandokan adlı dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman 11 milyonluk ınstagram hesabı sildi.
CAN YAMAN, 11 MİLYONLUK HESABINI KAPATTI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesi olduğu öne sürüldü. Can Yaman eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek.
Kaynak: TGRT Haber