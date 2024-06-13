Can Yaman, 11 milyonluk hesabını sildi! Nedeni ise sonradan ortaya çıktı

13 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:18

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarda rol alan oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Şu günlerde Sandokan adlı dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman 11 milyonluk ınstagram hesabı sildi.

CAN YAMAN, 11 MİLYONLUK HESABINI KAPATTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesi olduğu öne sürüldü. Can Yaman eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek.