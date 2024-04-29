Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı setteki tüm olayları anlattı! Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu itirafı gündem oldu

29 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:15

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, verdiği röportajda daha önce küs oldukları iddia edilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün Cannes'da barıştıklarını açıkladı.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY, SETTEKİ TÜM OLAYLARI ANLATTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Feyza Civelek, uzun süredir küs oldukları iddia edilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün barılştığını açıklayarak, "Sıla ve Doğukan ikisini de çok severim arkadaş olarak ama tabii ki Doğukan'la daha yakınım. Daha önce bir arkadaşlıkları olmuş sonra küsmüşler şu an barıştıkları için çok mutlu oldum, Cannes'da barıştılar zaten. Cannes'da düzeldiler. Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi" ifadelerini kullandı.