29 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:15
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı setteki tüm olayları anlattı! Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu itirafı gündem oldu
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek son verdiği röportajda Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün Cannes’da barıştıklarını söyleyerek ikilinin uzun süredir küs olduklarını doğrulandı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, verdiği röportajda daha önce küs oldukları iddia edilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün Cannes'da barıştıklarını açıkladı.
KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY, SETTEKİ TÜM OLAYLARI ANLATTI
Gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Feyza Civelek, uzun süredir küs oldukları iddia edilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün barılştığını açıklayarak, "Sıla ve Doğukan ikisini de çok severim arkadaş olarak ama tabii ki Doğukan'la daha yakınım. Daha önce bir arkadaşlıkları olmuş sonra küsmüşler şu an barıştıkları için çok mutlu oldum, Cannes'da barıştılar zaten. Cannes'da düzeldiler. Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber