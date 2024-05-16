Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna usta oyuncu Nilgün Belgün katılacak

16 May 2024 15:52 - Güncelleme : 16 May 2024 15:58

Başrolünde Sumru Yavrucuk, Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olacak. Çarşamba günleri yayınlanan dizide finale doğru heyecan da artacak.

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİNE USTA OYUNCU GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezona damga vuran ve 3 bölüm sonra final yapacak Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna Nilgün Belgün dahil olacak. Tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Belgün, önümüzdeki hafta “Şahane Hayatım”da Firuze karakterini oynayacak ve eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.