Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:00

Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş, ilk bölümü ile ilgi odağı olmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Sevdan Bir Ateş Miray kim, kimin kızı soruları da seyircilerin gündeminde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:00

Kozaklı ailesinin küçük kızı Miray'ı canlandıran oyuncunun kim olduğu seyirci tarafından merak edildi. Yeni bölümleri ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosu beğeni topladı.

SEVDAN BİR ATEŞ MİRAY KİM?

dizisi, ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının favorisi oldu. 

Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?

Hande Canpolat'ın oynadığı Miray karakterinin oyunculuğu ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir taraf oyunculuğunu beğenirken, bir taraf oyunculuğunu beğenmediğine dair yorumlarda bulundu.

Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?

SEVDAN BİR ATEŞ MİRAY KİMİN KIZI?

Gökçe Eyüboğlu, , Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı gibi isimlerin yer aldığı diziye dahil olan Miray karakteri beğeni topladı. 

Dizide Kozaklı ailesinin en küçük kızı Miray Kozaklı'yı Hande Canpolat oynuyor. 

Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?

HANDE CANPOLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen isim, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. University of California, Los Angeles'ta (UCLA) Amerikan Sineması üzerine eğitim alan Canpolat, Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) Konservatuvarı'nda oyunculuk derslerine katıldı. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç ve eşi Dilge Emir Güvenç boşanıyor! 4 yıllık evlilikte yeni gelişme
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#gökçe eyüboğlu
#Sitare Akbaş
#Miray
#Diziler
#Sevdan Bir Ateş
#Hande Canpolat
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.