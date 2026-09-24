Sevdan Bir Ateş Miray kim, gerçekte kim? Sevdan Bir Ateş Miray kimin kızı?

Kozaklı ailesinin küçük kızı Miray'ı canlandıran oyuncunun kim olduğu seyirci tarafından merak edildi. Yeni bölümleri ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosu beğeni topladı.

SEVDAN BİR ATEŞ MİRAY KİM?

Sevdan Bir Ateş dizisi, ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının favorisi oldu.

Hande Canpolat'ın oynadığı Miray karakterinin oyunculuğu ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir taraf oyunculuğunu beğenirken, bir taraf oyunculuğunu beğenmediğine dair yorumlarda bulundu.

SEVDAN BİR ATEŞ MİRAY KİMİN KIZI?

Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı gibi isimlerin yer aldığı diziye dahil olan Miray karakteri beğeni topladı.

Dizide Kozaklı ailesinin en küçük kızı Miray Kozaklı'yı Hande Canpolat oynuyor.

HANDE CANPOLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen isim, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. University of California, Los Angeles'ta (UCLA) Amerikan Sineması üzerine eğitim alan Canpolat, Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) Konservatuvarı'nda oyunculuk derslerine katıldı.