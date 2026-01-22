TGRT Haber'e üç ödül birden! Başarı ödüllerle taçlandırıldı

TGRT Haber, bir kez daha başarısıyla adından söz ettirdi. Habercilikte güvenin, ekranda istikrarın ve kalitenin adresi olan TGRT Haber, "Altın Başarı Ödülleri" gecesinde habere ve sanata uzanan yayın gücünü bir kez daha tescilledi. Habercilikte öncü TGRT Haber’de, Yılın Sabah Haber Sunucusu ödülü “Haber İçinden” programıyla Yaprak Hırka Yıldız’a verildi. Yılın En İyi Erkek Gece Haber Sunucusu ödülünü ise “Bugünden Yarına” programıyla Yakup Sağlam aldı. TGRT Haber ailesine verilen bir diğer ödül de Yılın En İyi Kültür Sanat Programı kategorisinde oldu. “Sanatın Kalbi” programının sunucusu Arzu Budak, ödülün sahibi oldu.