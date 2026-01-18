Yılın enlerinde TGRT Haber damgası

1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın Enleri Ödül Töreni İş ve sanat dünyasından birçok ismi buluşturdu. Törende; Türkiye’nin haber hafızasında güçlü bir yer edinen TGRT Haber’e çifte ödül geldi. En iyi kadın haber sunucusu kategorisinde ödül Gülden Kalecik Demirtaş’ın oldu. TGRT Haber’in deneyimli spikeri Mehmet Aydın'a da en iyi erkek haber sunucusu ödülü verildi.