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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:12

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni haftaya başladı. Günün sonunda yarışmacıların aldığı puanlar belli olurken, izleyiciler “Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?”, “21 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?” ve “21 Eylül puan durumu” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki 21 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte günün puan durumu ve çeyrek altının sahibi...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:12

’nin sevilen yarışma programı ’da yeni hafta 21 Eylül Pazartesi günü başladı. Gelinler, haftanın ilk gününde en yüksek puanı almak ve çeyrek altının sahibi olmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerden ve sunucudan gelen puanların ardından günün birincisi de belli oldu. Peki 21 Eylül Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve birinci olan yarışmacı...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 21 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni haftasında, 22 puan toplayan Cemile günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.
Günün puanlamasında Cemile 22, Tuğba 15, Yeşim 14 ve Gonca 8 puan aldı.
Yarışmaya veda eden Kardelen'in yerine yeni yarışmacı olarak Gonca dahil oldu.
Yeni katılan Gonca, ilk gününü 8 puanla son sırada tamamladı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Gelinlerin hazırladığı tabakların kayınvalideler ve sunucu tarafından değerlendirilmesinin ardından en yüksek puana ulaşan isim oldu. 22 puan toplayan Cemile, haftanın ilk gününü birincilikle tamamlayarak çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeni haftanın ilk gününde kayınvalidelerin puanlaması sonucu günün toplam puan tablosu tamamlandı. 21 Eylül Pazartesi günü oluşan puan sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

  • Cemile: 22 puan
  • Tuğba: 15 puan
  • Yeşim: 14 puan
  • Gonca: 8 puan
Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ KATILAN GELİN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta yapılan haftalık finalin ardından yarışmaya veda eden Kardelen’in yerine dahil oldu. 21 Eylül Pazartesi günü yeni haftaya başlayan Gelinim Mutfakta’da yarışmacılar ilk günün birincisi olmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. 

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

Günün sonunda 22 puan alan Cemile zirveye yerleşerek çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmaya yeni katılan Gonca ise 8 puanla günü son sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta’da 21 Eylül Pazartesi günü yarışmacılar haftaya mücadelesiyle başladı. Günün sonunda 22 puanla birinci olan Cemile çeyrek altını kazanırken, yeni yarışmacı Gonca ise ilk gününü 8 puanla tamamladı. Yeni haftanın ilk gününde ortaya çıkan puan tablosunun ardından gözler şimdi yarışmacıların önümüzdeki günlerde alacağı puanlara çevrildi.

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