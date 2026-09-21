Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da yeni hafta 21 Eylül Pazartesi günü başladı. Gelinler, haftanın ilk gününde en yüksek puanı almak ve çeyrek altının sahibi olmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerden ve sunucudan gelen puanların ardından günün birincisi de belli oldu. Peki 21 Eylül Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve birinci olan yarışmacı...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta yarışmasının 21 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni haftasında, 22 puan toplayan Cemile günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Günün puanlamasında Cemile 22, Tuğba 15, Yeşim 14 ve Gonca 8 puan aldı. Yarışmaya veda eden Kardelen'in yerine yeni yarışmacı olarak Gonca dahil oldu. Yeni katılan Gonca, ilk gününü 8 puanla son sırada tamamladı.

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Gelinlerin hazırladığı tabakların kayınvalideler ve sunucu tarafından değerlendirilmesinin ardından en yüksek puana ulaşan isim Cemile oldu. 22 puan toplayan Cemile, haftanın ilk gününü birincilikle tamamlayarak çeyrek altının da sahibi oldu.

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeni haftanın ilk gününde kayınvalidelerin puanlaması sonucu günün toplam puan tablosu tamamlandı. 21 Eylül Pazartesi günü oluşan puan sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Cemile: 22 puan

Tuğba: 15 puan

Yeşim: 14 puan

Gonca: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA YENİ KATILAN GELİN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta yapılan haftalık finalin ardından yarışmaya veda eden Kardelen’in yerine Gonca dahil oldu. 21 Eylül Pazartesi günü yeni haftaya başlayan Gelinim Mutfakta’da yarışmacılar ilk günün birincisi olmak için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Günün sonunda 22 puan alan Cemile zirveye yerleşerek çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmaya yeni katılan Gonca ise 8 puanla günü son sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta’da 21 Eylül Pazartesi günü yarışmacılar haftaya çeyrek altın mücadelesiyle başladı. Günün sonunda 22 puanla birinci olan Cemile çeyrek altını kazanırken, yeni yarışmacı Gonca ise ilk gününü 8 puanla tamamladı. Yeni haftanın ilk gününde ortaya çıkan puan tablosunun ardından gözler şimdi yarışmacıların önümüzdeki günlerde alacağı puanlara çevrildi.