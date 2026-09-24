Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim 2026? 7. sezon kadrosuna kimler katıldı, yeni sezon ne zaman başladı?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla 20 Eylül 2026 Pazar akşamı ekranlara döndü. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman’ın yanı sıra Bensu Soral, Selim Bayraktar ve Uğur Yücel’in de aralarında bulunduğu yeni isimlerle kadrosunu genişleten dizide yeni sezon heyecanı başladı. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, 7. sezonda hangi oyuncular kadroya katıldı? İşte Teşkilat 7. sezon oyuncu kadrosu ve yeni sezon yayın bilgileri.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, 7. sezonunun ilk bölümüyle 20 Eylül 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. Böylece dizinin yeni sezon yayın tarihi netleşirken, izleyiciler de yeni kadroyla hikayenin devamını takip etmeye başladı. TRT 1'in resmi açıklamasında da 7. sezonun 20 Eylül Pazar akşamı başlayacağı duyuruldu.

Dizinin yeni sezon tanıtımında hem karargah hem de saha operasyonlarından görüntülere yer verildi. Teşkilat ekibinin yeni sezonda karşılaşacağı mücadelelere ilişkin ilk ipuçları paylaşılırken, kadroya katılan yeni oyuncular da tanıtımda yer aldı.

TEŞKİLAT 7. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat'ın 7. sezonunda önceki sezondan devam eden oyuncuların yanı sıra çok sayıda yeni isim de kadroya dahil oldu. TRT 1 tarafından duyurulan kadroda Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Yeni sezonda kadroya katılan 11 oyuncu ise Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel olarak açıklandı.

TEŞKİLAT 7. SEZON OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

Yunus Emre Yıldırımer

Buçe Buse Kahraman

Murat Han

Melisa Akman

Serdar Yeğin

Bensu Soral

Selim Bayraktar

Ali Seçkiner Alıcı

Duygu Sarışın

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Gökberk Demirci

Ahmet Yıldırım

Ayşen Gürler

Ferhan Vural

Uğur Yücel

TEŞKİLAT 7. SEZONA HANGİ YENİ OYUNCULAR KATILDI?

Teşkilat'ın 7. sezonunda kadroya toplam 11 yeni oyuncu dahil oldu. Yeni isimler arasında Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel bulunuyor.

Yeni oyuncuların katılımıyla birlikte dizinin karakter kadrosu genişlerken, yeni sezonda farklı karakterlerin hikayeye dahil olması dikkat çekti. TRT 1'in yayınladığı ilk tanıtımda yeni isimlerin yanı sıra dizinin operasyon ağırlıklı hikayesinden de görüntüler paylaşıldı.

TEŞKİLAT'TA BENSU SORAL KİMİ OYNUYOR?

Bensu Soral, Teşkilat'ın 7. sezonunda kadroya dahil olan oyuncular arasında yer alıyor. Soral'ın canlandırdığı karakterin Altay Yalçındağ'ın hikayesindeki yeri yeni sezonun merak edilen noktaları arasında bulunuyor.

Bensu Soral'ın yanı sıra yeni sezonda Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel de dizinin kadrosunda yer alıyor.

UĞUR YÜCEL TEŞKİLAT'TA HANGİ KARAKTERİ OYNUYOR?

Uğur Yücel, Teşkilat'ın 7. sezonunda Barlas karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yücel'in canlandırdığı Barlas karakterinin Altay Yalçındağ ile bağlantısı da yeni sezon öncesinde açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Uğur Yücel'in Teşkilat kadrosuna katılmasıyla birlikte dizinin yeni sezonunda deneyimli oyunculardan oluşan geniş bir kadro oluştu. Yeni karakterlerin mevcut ekip ile ilişkileri, sezonun hikayesinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.