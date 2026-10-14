Türkiye'de dizilerin bölüm maliyeti dudak uçuklattı! Oyuncular bölüm başına servet kazanıyorlar

Basında yer alan tahminlere göre Ulaş Tuna Astepe'nin bölüm başına 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında, Deniz Baysal'ın ise 600 bin TL ile 900 bin TL arasında kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Ava Yaman için 400 bin-600 bin TL, Burak Yörük için 400 bin-500 bin TL aralığında ücretler telaffuz ediliyor.

Ancak bu rakamların oyuncular veya yapım şirketi tarafından doğrulanmış resmî ücretler olmadığının altını çizmek gerekiyor. Buna rağmen iddia edilen tutarlar, dizinin oyuncu kadrosuna ayrıldığı öne sürülen bütçenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.