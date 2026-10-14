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Türkiye'de dizilerin bölüm maliyeti dudak uçuklattı! Oyuncular bölüm başına servet kazanıyorlar

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:36
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1
dizi sektörü

Türkiye'de dizilerin bölüm başı maliyeti 25 milyon TL'yi aşmış durumda. Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu ücretlerine ilişkin iddiaların konuşulmasının ardından Taşacak Bu Deniz, Yeraltı ve Altı Üstü İstanbul dizilerinde rol alan oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Özellikle başrol oyuncularının milyonlarca lirayı bulduğu öne sürülen ücretleri, televizyon dünyasındaki yüksek bütçe tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

2
sevdiğim sensin

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ekranların sevilen yapımlarında rol alan oyuncuların kazançları magazin gündeminde geniş yer bulurken, dizilerin gerçek maliyetleri de dikkat çekiyor. Başrol oyuncularına ödendiği iddia edilen yüz binlerce, hatta milyonlarca liralık ücretler dudak uçuklatıyor. Ancak yapımların oyuncu ücretlerine ilişkin rakamların önemli bir bölümü basında yer alan tahminlerden oluşuyor. Oyuncuların ve yapım şirketlerinin resmî açıklamalarıyla doğrulanmayan bu tutarları kesinleşmiş kazançlar olarak değerlendirmemek gerekiyor.

3
uzak şehir

Yerli dizi sektöründe yaşanan “kriz”, ihracat rakamlarına da yansıyor. Daha önce 500 bin dolara satılan dizilerin ihracat fiyatının 150 bin dolara kadar gerilediği belirtiliyor. 170’ten fazla ülkede izlenen Türk dizilerinin yıllık ihracat gelirinin 1 milyar doları aştığı öne sürülse de Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre bu rakam yaklaşık 610 milyon dolar seviyesinde. Türkiye’de dizilerin bölüm başı maliyetinin ise 25 milyon TL’yi aşması, sektördeki ekonomik baskıyı artırıyor.

4
Altı üstü istanbul

DİZİ SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞ

Artan yapım maliyetleri ve ihracattaki düşüş karşısında bazı yapımcılar, son dönemde öne çıkan “mikrodrama” formatına yöneliyor. Daha küçük ekiplerle ve düşük maliyetlerle çekilen dikey dizilerin sektöre katkı sağlayıp sağlamayacağı ise tartışılıyor.

 

5
Taşacak Bu Deniz

PANDEMİ SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Yapımcı Cemil Yavuz, pandemi sonrasında değişen izleme alışkanlıkları, artan maliyetler ve uluslararası pazardaki rekabetin sektörü zorladığını belirtiyor. Dijital platformların yükselişiyle geleneksel dizilerin üretim ve satış dengelerinin değiştiğini ifade eden Yavuz, Türkiye'nin ihracat yaptığı bazı ülkelerin de kendi dizilerini üretmeye başladığına dikkat çekiyor.

6
Altı üstü istanbul

DİKEY DİZİLER ÇÖZÜM OLACAK MI?

Dikey dizilerin sektöre katkı sağlayabileceğini ancak tek başına çözüm olmayacağını vurgulayan Yavuz, formatın geleceğinin henüz netleşmediğini söylüyor. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren bazı şirketlerin zarar ettiğini belirten yapımcı, içerik çeşitliliği ve kalite konusundaki sınırlamalara da işaret ediyor. Yüksek bölüm maliyetleriyle mücadele eden yerli dizi sektörü için dikey formatın ne ölçüde etkili olacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

7
Taşacak Bu Deniz

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimleri buluşturan dizide oyuncuların bölüm başına kazançları da merak edilen konular arasında bulunuyor.

8
Taşacak Bu Deniz

Basında yer alan tahminlere göre Ulaş Tuna Astepe'nin bölüm başına 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında, Deniz Baysal'ın ise 600 bin TL ile 900 bin TL arasında kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Ava Yaman için 400 bin-600 bin TL, Burak Yörük için 400 bin-500 bin TL aralığında ücretler telaffuz ediliyor.

Ancak bu rakamların oyuncular veya yapım şirketi tarafından doğrulanmış resmî ücretler olmadığının altını çizmek gerekiyor. Buna rağmen iddia edilen tutarlar, dizinin oyuncu kadrosuna ayrıldığı öne sürülen bütçenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

9
Altı üstü istanbul

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARININ ÜCRETLERİ DE MERAK EDİLİYOR

Altı Üstü İstanbul, oyuncu kadrosu ve bölüm başına kazanç iddialarıyla gündeme geliyor. Basında yer alan tahminlere göre Feyyaz Duman’ın 700 bin TL ile 1 milyon TL, Nehir Erdoğan’ın 600 bin TL ile 900 bin TL, İlker Aksum’un 450 bin TL ile 700 bin TL, Rahimcan Kapkap’ın 500 bin TL ile 750 bin TL, Yüsra Geyik’in ise 400 bin TL ile 600 bin TL arasında kazandığı öne sürülüyor. Ancak söz konusu ücretler resmî olarak doğrulanmazken oyuncuların gerçek kazançlarının yapım şirketleriyle yaptıkları özel anlaşmalara göre değişebileceği belirtiliyor.

10
Yeraltı

YERALTI DİZİSİNDE MİLYONLUK KAZANÇ İDDİALARI

Oyuncu ücretlerinin konuşulduğu bir diğer yapım ise Yeraltı oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol oyuncularının kazançları, magazin gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

 

11
Yeraltı

Basında yayımlanan tahminlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına yaklaşık 1,5 milyon TL, Deniz Can Aktaş'ın 1,2 milyon TL kazandığı öne sürülüyor. Devrim Özkan'ın ücretinin ise 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olduğu iddia ediliyor.

12
Tuzlu Kahve

TUZLU KAHVE'DEKİ ÜCRET İDDİASI GÜNDEMİ HAREKETLENDİRDİ

Oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler konuşulurken Tuzlu Kahve dizisi de gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Dizinin oyuncularından Yasemin Ergene'nin bölüm başına 2 milyon TL kazanacağı iddiası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Söz konusu rakamın resmî olarak doğrulanmamış olması dikkat çekerken, iddia televizyon sektöründeki oyuncu ücretlerine yönelik merakı da artırdı.

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Tuzlu Kahve

DİZİLERİN BÖLÜM MALİYETLERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Televizyon dizilerinin maliyetini yalnızca oyunculara ödenen ücretler belirlemiyor. Çekim mekânları, dekor, kostüm, kamera ve ışık ekipmanları, teknik ekip, ulaşım, konaklama ve kurgu gibi pek çok gider, bölüm bütçesinin önemli parçalarını oluşturuyor. Özellikle çok sayıda oyuncunun yer aldığı ve farklı mekânlarda çekilen yapımlarda bu giderler daha da artabiliyor.

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