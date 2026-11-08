BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

3.500 milimetrelik dingil mesafesine sahip araç, markanın ürün gamında U7 sedan, U8 SUV ve U9 hiper otomobil modellerinin en üstünde konumlanıyor. 4 koltuklu kabinin ferah bir şekilde tasarlandığı model, dünyanın en büyük otomobillerinden bir tanesi oldu.