BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

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İstanbul
Çin merkezli üretici BYD'nin çatısı altında faaliyet gösteren Yangwang, ultra lüks elektrikli limuzin modelini tanıttı. Şirket, Rolls-Royce Phantom'a rakip olarak konumlandırdığı yeni amiral gemisi Altior aracını tanıttı.
Latince "daha yüksek" anlamına gelen Altior, uzatılmış dingil mesafesine sahip Mercedes S-Serisi'nden bile 400 milimetre daha uzun olan 5,6 metrelik gövdesiyle dikkat çekiyor.
3.500 milimetrelik dingil mesafesine sahip araç, markanın ürün gamında U7 sedan, U8 SUV ve U9 hiper otomobil modellerinin en üstünde konumlanıyor. 4 koltuklu kabinin ferah bir şekilde tasarlandığı model, dünyanın en büyük otomobillerinden bir tanesi oldu.
Yangwang'ın açıklamasına göre, limuzinin tasarımı Çin kültürünün binlerce yıllık estetik geleneklerini yansıtıyor. Rolls-Royce Phantom'daki gibi geriye doğru açılan arka kapıların içinde de özel desenli şemsiyeler yer alıyor.
Çinli elektrikli araçlardaki tamamen dijitalleşme akımının aksine tam genişlikteki dokunmatik ekranın yanında fiziksel düğmelere de yer verilen iç mekanda, yeşim taşından üretilmiş havalandırma ızgaraları ve geleneksel ipek yarma yöntemiyle işlenmiş koltuklar bulunuyor. Citroën Ami modelinin yarısına denk gelen 1.209 milimetrelik arka diz mesafesi sunan kabinde, masaj özellikli ve tam yatar pozisyona geçebilen "havacılık tarzı sıfır yerçekimi" koltuklar kullanılıyor.
"Rahatlama" moduna alındığında perdeleri kapatan, ortam aydınlatmasını yumuşatan ve bacak desteklerini kaldıran bu koltuklara, tavandan aşağı katlanan 21,4 inçlik sinema ekranı ile ön ve arkada konumlandırılmış buzdolapları eşlik ediyor.
4 motorlu elektrikli güç aktarım sistemine sahip olan limuzin, markanın yoldaki çukurları ve zemin değişimlerini önceden algılayarak aracı hazırlayan gelişmiş DiSus aktif süspansiyon sistemiyle donatıldı.
Motor gücü açıklanmayan Altior'un, Çin'in CLTC test döngüsüne göre tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.