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BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:00
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1
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

Çin merkezli üretici BYD'nin çatısı altında faaliyet gösteren Yangwang, ultra lüks elektrikli limuzin modelini tanıttı. Şirket, Rolls-Royce Phantom'a rakip olarak konumlandırdığı yeni amiral gemisi Altior aracını tanıttı.

2
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

Latince "daha yüksek" anlamına gelen Altior, uzatılmış dingil mesafesine sahip Mercedes S-Serisi'nden bile 400 milimetre daha uzun olan 5,6 metrelik gövdesiyle dikkat çekiyor.

3
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

3.500 milimetrelik dingil mesafesine sahip araç, markanın ürün gamında U7 sedan, U8 SUV ve U9 hiper otomobil modellerinin en üstünde konumlanıyor. 4 koltuklu kabinin ferah bir şekilde tasarlandığı model, dünyanın en büyük otomobillerinden bir tanesi oldu.

4
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

Yangwang'ın açıklamasına göre, limuzinin tasarımı Çin kültürünün binlerce yıllık estetik geleneklerini yansıtıyor. Rolls-Royce Phantom'daki gibi geriye doğru açılan arka kapıların içinde de özel desenli şemsiyeler yer alıyor.

5
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

Çinli elektrikli araçlardaki tamamen dijitalleşme akımının aksine tam genişlikteki dokunmatik ekranın yanında fiziksel düğmelere de yer verilen iç mekanda, yeşim taşından üretilmiş havalandırma ızgaraları ve geleneksel ipek yarma yöntemiyle işlenmiş koltuklar bulunuyor. Citroën Ami modelinin yarısına denk gelen 1.209 milimetrelik arka diz mesafesi sunan kabinde, masaj özellikli ve tam yatar pozisyona geçebilen "havacılık tarzı sıfır yerçekimi" koltuklar kullanılıyor.

6
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

"Rahatlama" moduna alındığında perdeleri kapatan, ortam aydınlatmasını yumuşatan ve bacak desteklerini kaldıran bu koltuklara, tavandan aşağı katlanan 21,4 inçlik sinema ekranı ile ön ve arkada konumlandırılmış buzdolapları eşlik ediyor.

7
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

4 motorlu elektrikli güç aktarım sistemine sahip olan limuzin, markanın yoldaki çukurları ve zemin değişimlerini önceden algılayarak aracı hazırlayan gelişmiş DiSus aktif süspansiyon sistemiyle donatıldı.

8
BYD Yangwang Altior tanıtıldı: Rolls-Royce Phantom'a 5,6 metrelik devasa rakip

Motor gücü açıklanmayan Altior'un, Çin'in CLTC test döngüsüne göre tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.

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