Tesla'da Cybertruck fiyaskosu! Üretimden kaldırılacağı tarih belli oldu

250 BİN ARAÇ HEDEFLENDİ, SATIŞLAR 30 BİNDE KALDI

Cybertruck'ın üretimden kaldırılmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, satış rakamlarının Tesla'nın başlangıçta belirlediği hedeflere yaklaşamaması. Şirket, Cybertruck üretim hattını yıllık 250 bin araç kapasitesine göre planlamıştı. Ancak satışlar beklenen seviyeye ulaşmadı. Mevcut verilere göre modelin yıllık satış temposu yaklaşık 30 bin adetle sınırlı kaldı.

Tesla'nın 2026 yılının üçüncü çeyrek sonuçları da tablonun boyutunu ortaya koydu. Şirketin Cybertruck, Model S, Model X ve Semi modellerini birlikte değerlendirdiği diğer modeller kategorisindeki teslimatları 8 bin 295 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüş anlamına geliyor. Aynı zamanda 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

Model S ve Model X üretiminin nisan ayında sona ermesi nedeniyle söz konusu teslimatların yaklaşık 7 bin ila 8 bininin Cybertruck'a ait olduğu tahmin ediliyor. Tesla'nın mevcut Cybertruck üretim kapasitesi ise yıllık 125 bin adedin üzerinde. Yani şirket, kurulu kapasitesinin yaklaşık dörtte birini kullanabiliyor. Başlangıçta hedeflenen 250 bin araçlık üretim planından ise oldukça uzak bir tablo var.