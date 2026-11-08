Tesla'da Cybertruck fiyaskosu! Üretimden kaldırılacağı tarih belli oldu

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İstanbul
Tesla'nın büyük ses getiren elektrikli pick-up modeli Cybertruck için yolun sonu göründü. Elon Musk, aracın üretiminin 2027 yılının ortalarında durdurulacağını duyurdu. Kararın resmi gerekçesi Cybercab üretimine daha fazla alan açmak olsa da Cybertruck'ın beklentilerin çok gerisinde kalan satışları dikkat çekiyor. Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretiminin kademeli olarak sonlandırılacağını belirtti. Fabrikada açılacak kapasite, Tesla'nın Cybercab modelinin üretimini artırmak için kullanılacak. İlk teslimatları 2023 yılının sonlarında yapılan Cybertruck, böylece piyasaya çıkışından yaklaşık üç buçuk yıl sonra üretimden kalkmış olacak.
Cybertruck'ın üretimden kaldırılmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, satış rakamlarının Tesla'nın başlangıçta belirlediği hedeflere yaklaşamaması. Şirket, Cybertruck üretim hattını yıllık 250 bin araç kapasitesine göre planlamıştı. Ancak satışlar beklenen seviyeye ulaşmadı. Mevcut verilere göre modelin yıllık satış temposu yaklaşık 30 bin adetle sınırlı kaldı.
Tesla'nın 2026 yılının üçüncü çeyrek sonuçları da tablonun boyutunu ortaya koydu. Şirketin Cybertruck, Model S, Model X ve Semi modellerini birlikte değerlendirdiği diğer modeller kategorisindeki teslimatları 8 bin 295 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüş anlamına geliyor. Aynı zamanda 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.
Model S ve Model X üretiminin nisan ayında sona ermesi nedeniyle söz konusu teslimatların yaklaşık 7 bin ila 8 bininin Cybertruck'a ait olduğu tahmin ediliyor. Tesla'nın mevcut Cybertruck üretim kapasitesi ise yıllık 125 bin adedin üzerinde. Yani şirket, kurulu kapasitesinin yaklaşık dörtte birini kullanabiliyor. Başlangıçta hedeflenen 250 bin araçlık üretim planından ise oldukça uzak bir tablo var.
ABD otomobil pazarından gelen veriler de Cybertruck'a yönelik talebin nasıl gerilediğini gösteriyor. Cox Automotive tahminlerine göre modelin satışları 2026 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 519, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 744 adet oldu. Oysa Cybertruck, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 14 bin 416 adetlik satış seviyesine ulaşmıştı. Aradan geçen dönemde yaşanan gerileme, modelin pazardaki konumunu da zayıflattı. Üstelik satışların tamamı doğrudan bireysel müşterilerden gelmedi. S&P Global Mobility verilerine göre Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 2025'in son çeyreğinde 1.279 Cybertruck satın aldı.
Aynı dönemde Musk'ın şirketleri tarafından satın alınan toplam araç sayısı 1.339'a ulaştı. Bu alımların ABD'deki Cybertruck tescillerinin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğu belirtiliyor. Başka bir ifadeyle, Cybertruck satışlarının kayda değer bir bölümü Musk'ın kendi şirketlerinin yaptığı alımlardan oluştu.
Tesla, düşen satışları yeniden canlandırmak için Cybertruck'ın fiyatlandırmasında da çeşitli değişikliklere gitti. Şirket, 2025 yılında daha uygun fiyatlı arkadan itişli bir Cybertruck versiyonunu satışa sundu. Ancak beklenen talep oluşmayınca bu seçenek birkaç ay içinde satıştan kaldırıldı.
Ardından daha uygun fiyatlı çift motorlu bir versiyon piyasaya çıktı. Buna rağmen Tesla, ağustos ayında fiyatlara 5 bin dolar zam yaptı. Bu artışın ardından çift motorlu Cybertruck'ın başlangıç fiyatı 74 bin 990 dolara yükseldi. Farklı fiyat seçeneklerine rağmen satışların istenen seviyeye ulaşamaması, Cybertruck'ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyüttü.
Üretimin sona ereceğinin açıklanması, mevcut Cybertruck kullanıcıları açısından da bazı soruları beraberinde getirdi. Tesla, üretim durdurulduktan sonra elde kalan araç stoklarının ne kadar süreyle satılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Şirket ayrıca Cybertruck sahiplerine sunulacak yedek parça ve servis desteğinin nasıl sürdürüleceği konusunda da ayrıntı paylaşmadı.