Fatih Atik: Para kasası olarak suçlanan kişide 30 şirket kaşesi bulundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonun merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimler yer alıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'nun "para kasası" olarak suçlanan ismin ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda şirkete ait kaşeler ele geçirildiğini söyledi. Bu kaşelerin, “ihale yolsuzluklarında kullanılan paravan şirketlere” ait olduğu iddia ediliyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, Medya A.Ş.'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapıldığı iddia edilen "Kent Uzlaşısı" ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 90 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler ve iş adamları da bulunuyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1903158799164191040

ATİK: 30'UN ÜZERİNDE ŞİRKET BULUNUYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in açıklamasına göre, Ekrem İmamoğlu'nun "para kasası" olarak bilinen A.S’nin ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda şirkete ait kaşeler ele geçirildi. Atik, “Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen A.S'nin ofisinde arama yapıldı. Burada bulunan kaşelerde 30'un üzerinde şirket bulunuyor. İhale yolsuzluğunda kullanılan paravan şirketlere ait kaşeler ele geçirilmiş” dedi.

Yolsuzluk soruşturmasında 4 gizli tanık olduğunu ifade eden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Yolsuzluk soruşturması 18 Ekim 2024'te başlatılmış. Bu soruşturma 8 açık 4 gizli tanık ile yürütülmüş. Açık tanıklardan birisi Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı" diye konuştu.

Gazeteci Yazar Nazif Okumuş ise “Bunlar ortaya atılırken Türkiye'de bir gündem yaratmaya çalışılıyor diye bakardım. Birtakım iddiaları gördükçe mesleki anlamda tecrübelerimle bunların olabileceğine dair kanaatlerim artıyor" yorumunu yaptı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, 2 kişinin telefon şifrelerini vermediğini belirtti. Küçük, “Azat Barış 171 görüşme Resul Emrah Şahan’la, 2 görüşme de Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştiriyor. 5 martta yurt dışına çıkıyor. Hakiki bir PKK’lı bu kişi. Teröristlerle içli dışlılar. 156 kişi belediyelere işe alınmış. Bunlar geçmişten bir şekilde terörden ceza almış. Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat telefonlarının şifresini vermiyor.” şeklinde konuştu.

"BAZI GAZETECİLER 'PARA ALDIM' DEDİ"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük şöyle devam etti:

“Bazı gazeteciler ‘para aldım’ dedi. Bu suç örgütünün akladığı gelirleri gazetecilere vermişler.”