Olay, Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı S.Y isimli şüpheli, komşusu M.Ç.’yi yanındaki 2 kişi ile beraber darbetti ve silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HABERİN ÖZETİ
Keçiören’de komşu kavgası: 3 tutuklu
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dilin bir milletin kültürünü, ruhunu ve duygularını aktaran vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı.
Bahçeli, Türkçenin milletin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Dilin zayıflamasının kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin zedelenmesine yol açabileceğine dikkat çekti.
Türkçenin korunmasının, geçmişe sahip çıkmak olduğu kadar geleceği de güvence altına almak olduğunu ifade etti.
Yabancı sözcüklerin ölçüsüz kullanımına karşı Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmanın önemini vurguladı.
Türkçeyi korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın devlet ve millet olarak ortak sorumluluk olduğunu söyledi.