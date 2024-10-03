Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TEKNOFEST'te uyarı: Bölgesel savaş olabilir

03 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:49

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST Adana'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'e tepki gösteren Ömer Çelik bölgesel savaşın yakın olduğunu söyledi. İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...

İran ve İsrail saldırılarında zarar gören ülke resti çekti: Burası kimsenin savaş alanı değil!

İran ve İsrail saldırılarında zarar gören ülke resti çekti: Burası kimsenin savaş alanı değil!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''İsrail resmen katliam siyaseti yapıyor. Soykırım siyaseti artık durdurulmalı'' dedi. Çelik ayrıca bölgesel savaş riskini de vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail Diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST’te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST’te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var.