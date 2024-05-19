Amatör maçta ortalık karıştı, çöp kovası fırlatıldı

19 May 2024 10:06 - Güncelleme : 19 May 2024 10:06

Amatör liglerde yaşanan kaos futboluna bir yenisi daha eklendi. Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçının son anlarında saha karıştı. Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi.

ÇÖP KOVASI FIRLATTI

İlk gol sonrası sevinen futbolcuların üstüne tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın tribünden sahaya çöp kovası da fırlattığı görüldü. İkinci golün ardından maçın bitiminde de iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavgalar yine kameralarca kaydedildi. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalıştı.