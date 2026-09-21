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Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:07
1
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız zorlu maratona hazırlanırken, dünya futbolunun en değerli kadroları belli oldu. Dev listede dudak uçuklatan rakamlar göze çarparken, Ay-Yıldızlı ekibimizin sıralamadaki yeri de netleşti. 

 

 

 

2
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun devleri Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan tavan yaptı. Kritik mücadeleler öncesinde Riva'da toplanarak kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki mücadelesi kadar piyasa değeriyle de adından söz ettiriyor.

 

3
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

Dev organizasyon öncesinde küresel ölçekte yapılan kadro değeri araştırmasıyla gezegenin en pahalı 25 milli takımı listelendi. Rakiplerimizin milyar euroluk kadro değerleriyle üst sıraları zorladığı listede, Türkiye'nin dünyadaki konumu ve rakipleriyle arasındaki fark dikkat çekti.

İşte dünyanın en değerli 25 milli takımı ve A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri…

4
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

25- RUSYA 

Kadro Değeri: 260,60 milyon euro 

5
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

24- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Kadro Değeri: 260,80 milyon euro

6
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

23- İSVİÇRE 

Kadro Değeri: 301,40 milyon euro

7
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

22- JAPONYA 

Kadro Değeri: 315,00 milyon euro 

8
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

21- SIRBİSTAN 

Kadro Değeri: 316,60 milyon euro 

9
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

20- YUNANİSTAN 

Kadro Değeri: 323,60 milyon euro

10
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

19- URUGUAY 

Kadro Değeri: 366,20 milyon euro

11
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

18- TÜRKİYE 

Kadro Değeri: 407,00 milyon euro 

Uluslar A Ligi'nde zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, 400 milyon euro barajını aşarak dünyanın en değerli 18. takımı konumunda yer alıyor.

12
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

17- İSVEÇ 

Kadro Değeri: 414,08 milyon euro

13
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

16- DANİMARKA 

Kadro Değeri: 421,00 milyon euro

14
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

15- HIRVATİSTAN 

Kadro Değeri: 424,00 milyon euro

15
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

14- SENEGAL 

Kadro Değeri: 476,60 milyon euro

16
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

13- FİLDİŞİ SAHİLİ 

Kadro Değeri: 479,20 milyon euro

17
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

12- FAS

Kadro Değeri: 551,40 milyon euro 

18
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

11- BELÇİKA 

Kadro Değeri: 568,80 milyon euro 

A Milli Takımımızın gruptaki rakiplerinden Belçika, listenin 11. sırasında bulunuyor.

19
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

10- NORVEÇ 

Kadro Değeri: 620,10 milyon euro

20
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

9- BREZİLYA 

Kadro Değeri: 851,00 milyon euro

21
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

8- HOLLANDA 

Kadro Değeri: 852,00 milyon euro 

22
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

7- İTALYA 

Kadro Değeri: 871,50 milyon euro 

Grubumuzdaki bir diğer dev rakip İtalya, 870 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ilk 10 içerisinde dikkat çekiyor.

23
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

6- ARJANTİN 

Kadro Değeri: 958,50 milyon euro

 

24
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

5- PORTEKİZ

Kadro Değeri: 1,00 milyar euro

25
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

4- ALMANYA 

Kadro Değeri: 1,33 milyar euro

26
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

3- İSPANYA 

Kadro Değeri: 1,35 milyar euro

27
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

2- FRANSA 

Kadro Değeri: 1,44 milyar euro 

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki en pahalı rakibi olan Fransa, 1,44 milyar euroluk dev kadrosuyla 2. sırada yer alıyor.

28
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

1- İNGİLTERE 

Kadro Değeri: 1,67 milyar euro 

Dünyanın en pahalı kadrosuna sahip milli takımı 1,67 milyar euroluk piyasa değeriyle İngiltere oldu. 

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