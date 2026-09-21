Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun devleri Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan tavan yaptı. Kritik mücadeleler öncesinde Riva'da toplanarak kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki mücadelesi kadar piyasa değeriyle de adından söz ettiriyor.