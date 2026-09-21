Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması

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İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız zorlu maratona hazırlanırken, dünya futbolunun en değerli kadroları belli oldu. Dev listede dudak uçuklatan rakamlar göze çarparken, Ay-Yıldızlı ekibimizin sıralamadaki yeri de netleşti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dünya futbolunun devleri Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda heyecan tavan yaptı. Kritik mücadeleler öncesinde Riva'da toplanarak kampa girecek olan Bizim Çocuklar, sahadaki mücadelesi kadar piyasa değeriyle de adından söz ettiriyor.
Dev organizasyon öncesinde küresel ölçekte yapılan kadro değeri araştırmasıyla gezegenin en pahalı 25 milli takımı listelendi. Rakiplerimizin milyar euroluk kadro değerleriyle üst sıraları zorladığı listede, Türkiye'nin dünyadaki konumu ve rakipleriyle arasındaki fark dikkat çekti.
İşte dünyanın en değerli 25 milli takımı ve A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri…
Kadro Değeri: 260,60 milyon euro
Kadro Değeri: 260,80 milyon euro
Kadro Değeri: 301,40 milyon euro
Kadro Değeri: 315,00 milyon euro
Kadro Değeri: 316,60 milyon euro
Kadro Değeri: 323,60 milyon euro
Kadro Değeri: 366,20 milyon euro
Kadro Değeri: 407,00 milyon euro
Uluslar A Ligi'nde zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, 400 milyon euro barajını aşarak dünyanın en değerli 18. takımı konumunda yer alıyor.
Kadro Değeri: 414,08 milyon euro
Kadro Değeri: 421,00 milyon euro
Kadro Değeri: 424,00 milyon euro
Kadro Değeri: 476,60 milyon euro
Kadro Değeri: 479,20 milyon euro
Kadro Değeri: 551,40 milyon euro
Kadro Değeri: 568,80 milyon euro
A Milli Takımımızın gruptaki rakiplerinden Belçika, listenin 11. sırasında bulunuyor.
Kadro Değeri: 620,10 milyon euro
Kadro Değeri: 851,00 milyon euro
Kadro Değeri: 852,00 milyon euro
Kadro Değeri: 871,50 milyon euro
Grubumuzdaki bir diğer dev rakip İtalya, 870 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ilk 10 içerisinde dikkat çekiyor.
Kadro Değeri: 958,50 milyon euro
Kadro Değeri: 1,00 milyar euro
Kadro Değeri: 1,33 milyar euro
Kadro Değeri: 1,35 milyar euro
Kadro Değeri: 1,44 milyar euro
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki en pahalı rakibi olan Fransa, 1,44 milyar euroluk dev kadrosuyla 2. sırada yer alıyor.
Kadro Değeri: 1,67 milyar euro
Dünyanın en pahalı kadrosuna sahip milli takımı 1,67 milyar euroluk piyasa değeriyle İngiltere oldu.