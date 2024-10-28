Çin’den dikkat çeken süpersonik yolcu uçağı: Prototipi testi başarıyla geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Ekim 2024 20:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:38

Çinli şirket süpersonik yolcu uçağı prototipini test etti. Space Transportation" adlı, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket, testle ilgili bilgi verdi. Uçağın Çin ile ABD arasında yolcu taşıma süresini iki saate indirmesi bekleniyor…

Çinli özel bir şirketin ses hızından 4 kat hızlı hareket edebilen (Mach 4) süpersonik yolcu uçağı prototipinin, test uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. "Space Transportation" adlı, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket, yaptığı açıklamada, Mach 4 hıza kadar çıkan prototipin uçuş testini 28 Ekim'de gerçekleştirdiğini duyurdu. KAYAN YILDIZ ADI VERİLDİ Test uçuşunda "Yünşing" (kayan yıldız) adı verilen prototipin aerodinamik, ısı koruma ve kontrol sistemleri gibi kilit teknolojilerinin test edildiği belirtilen açıklamada, motor teknolojisinin kasımda yapılacak testte yeniden değerlendirileceği ifade edildi. 2 SAATE İNECEK Açıklamada, şirketin 2027 yılına kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağının yapımını tamamlamayı hedeflediği, uçağın Pekin ile New York arasında yolcu taşıma süresini iki saate indireceği kaydedildi. SESTEN 2 KAT HIZLI Süpersonik yolcu uçaklarının sonuncusu, 1976 ile 2003 yılları arasında ticari uçuşlarda kullanılan İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde uçakları olmuştu. Concorde'lar sesten iki kat hızlı (Mach 2) uçabiliyordu. İlgili Haberler KAAN'ı kimse durduramaz! Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına yerli siber güvenlik kalkanı Çin ekonomisinde durgunluk! Altın talebinde rekor gerileme