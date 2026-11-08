Google’da yapay zeka çıkmazı! Milyarlar harcanıyor ama elde var sıfır

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İstanbul
Teknoloji devi Google, yapay zeka yarışında büyümeye devam ederken gelir tarafında beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Kullanıcılar yapay zeka destekli arama özelliklerine giderek daha fazla yöneliyor ancak bu ilgi, şirketin reklam kazançlarına aynı hızda yansımıyor. Üstelik geleneksel aramalardaki reklam tıklamalarının yavaşlaması, Google'ın yıllardır sürdürdüğü gelir modeline ilişkin soru işaretlerini de artırıyor.
Alphabet'in üçüncü çeyrek finansal sonuçları, bu ikilemi rakamlarla ortaya koydu. Google Arama gelirleri yıllık bazda yüzde 12 artarken önceki çeyrekte yaklaşık yüzde 17 olan büyüme hızının gerisinde kaldı. Şirkete doğrudan gelir sağlayan ücretli reklam tıklamalarındaki artış ise yüzde 13'ten yüzde 8'e düştü. Bu yavaşlama, yapay zeka altyapısına bu yıl yaklaşık 200 milyar dolar yatırmayı planlayan Alphabet açısından önemli bir risk oluşturuyor. Finansal sonuçların açıklanmasından bu yana şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 14 değer kaybetmesi de yatırımcıların büyümenin maliyetine ve geri dönüşüne ilişkin kaygılarını yansıtıyor.
Google İşletme Direktörü Philipp Schindler, reklam gelirlerindeki büyümenin yavaşlamasını döviz kuru hareketlerine ve bazı sektörlerde reklam harcamalarının azalmasına bağladı. Ancak şirketin hızla yaygınlaştırdığı yapay zeka destekli aramalar da gelir tablosunu etkiliyor. Schindler'in açıklamalarına göre AI Mode üzerinden yapılan sorgular hızla çoğalmasına rağmen geleneksel aramalara kıyasla daha düşük gelir getiriyor. Google ise bu durumun kalıcı bir sorun olmayabileceği görüşünde. Şirkete göre AI Mode üzerinden gerçekleştirilen aramaların büyük bölümü, mevcut sorguların yerini almaktan çok yeni kullanım alanları oluşturuyor.
Özellikle henüz satın alma kararı vermemiş kullanıcıların ürün araştırmalarında yapay zekaya yönelmesi, Google'ın gelecekte yeni reklam alanları yaratabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Yapay zeka kullanımındaki büyümeyi kazanca dönüştürmek isteyen Google, reklam modellerini de değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket, AI Overviews ve AI Mode içerisindeki reklam uygulamalarını uluslararası pazarlara genişletirken ABD'de AI Mode üzerinden gerçekleştirilen çok aşamalı konuşmalara reklam yerleştirme üzerinde çalışıyor. Gemini uygulamasına reklam eklenmesi de gündemde. Ancak Google, bu uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin henüz bir takvim açıklamadı.
Google'ın gelir artışındaki yavaşlamaya rağmen reklamverenler açısından tablo şimdilik olumsuz görünmüyor. Dijital pazarlama ajansı Tinuiti'nin araştırmasına göre müşteriler, üçüncü çeyrekte Google arama reklamlarına ayırdıkları bütçeyi yıllık yüzde 14 artırdı. Buna rağmen reklam harcamalarının getirisine ilişkin hedefler korundu. Ancak önemli bir belirsizlik var. Google, AI Mode ve AI Overviews üzerinden gösterilen reklamların performansının geleneksel arama reklamlarından ayrı ölçülmesine izin vermiyor.
Bu nedenle yapay zeka reklamlarının ne kadar gelir yarattığı ve mevcut reklam modeline kıyasla nasıl bir performans sergilediği net biçimde görülemiyor. Şirketin bu verileri ayrı raporlamaması, yapay zeka reklamlarının beklenen ticari başarıya henüz ulaşıp ulaşmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor.
Google'ın karşı karşıya olduğu asıl ikilem, yapay zekanın arama alışkanlıklarını değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Kullanıcılar aradıkları yanıtları doğrudan AI Mode üzerinden almaya başladıkça geleneksel arama sonuçlarındaki reklamlara daha az tıklayabilir. Bu da şirketin yüksek gelir sağlayan mevcut reklam modelinin baskı altına girmesi anlamına geliyor.
Başka bir ifadeyle Google, yapay zeka alanında büyürken kendi reklam gelirlerinin bir bölümünü riske atıyor olabilir. Şirket geçmişte mobil reklamcılığa geçiş sırasında da benzer bir dönüşüm yaşamış, zaman içinde yeni modeli kârlı hale getirmeyi başarmıştı.