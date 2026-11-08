Google’da yapay zeka çıkmazı! Milyarlar harcanıyor ama elde var sıfır

REKLAMVERENLER MEMNUN, ASIL SORU İŞARETİ BAŞKA

Google'ın gelir artışındaki yavaşlamaya rağmen reklamverenler açısından tablo şimdilik olumsuz görünmüyor. Dijital pazarlama ajansı Tinuiti'nin araştırmasına göre müşteriler, üçüncü çeyrekte Google arama reklamlarına ayırdıkları bütçeyi yıllık yüzde 14 artırdı. Buna rağmen reklam harcamalarının getirisine ilişkin hedefler korundu. Ancak önemli bir belirsizlik var. Google, AI Mode ve AI Overviews üzerinden gösterilen reklamların performansının geleneksel arama reklamlarından ayrı ölçülmesine izin vermiyor.

Bu nedenle yapay zeka reklamlarının ne kadar gelir yarattığı ve mevcut reklam modeline kıyasla nasıl bir performans sergilediği net biçimde görülemiyor. Şirketin bu verileri ayrı raporlamaması, yapay zeka reklamlarının beklenen ticari başarıya henüz ulaşıp ulaşmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor.