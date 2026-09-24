Witcher 3 Remastered çıkış tarihi ne zaman?

The Witcher 3: Wild Hunt, Remastered sürümüyle yeniden oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Grafik ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra savaş sistemi, karakter gelişimi, animasyonlar, ışıklandırma ve oynanış mekaniklerinde de kapsamlı değişiklikler yapılacak. Peki, The Witcher 3 Remastered ne zaman çıkacak, hangi platformlarda oynanacak ve mevcut oyuncular ücretsiz olarak sahip olabilecek mi?

THE WITCHER 3 REMASTERED ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, 29 Eylül 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Güncel resmi takvime göre yenilenmiş sürüm PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarında yayınlanacak. Oyunun resmi sayfasında da çıkış tarihi 29 Eylül 2026 olarak belirtiliyor.

Remastered sürümü yalnızca grafiklerin yükseltildiği bir paket olmayacak. Oyunun görsel yapısının yanı sıra oynanış, karakter gelişimi ve performans tarafında da çeşitli modernizasyonlar yapılacak. Böylece 2015 yılında piyasaya çıkan RPG, güncel donanımların imkanlarından daha fazla yararlanan bir sürümle yeniden sunulacak.

THE WITCHER 3 REMASTERED ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

The Witcher 3'e daha önce sahip olan oyuncular için Remastered sürümünde ücretsiz yükseltme seçeneği bulunuyor. GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerindeki uygun oyun sahipleri Remastered sürümüne ek ücret ödemeden geçebilecek.

Nintendo tarafında da ücretsiz yükseltme desteği bulunuyor. Orijinal Nintendo Switch sürümüne sahip oyuncular, The Witcher 3 Remastered'ın Nintendo Switch 2 versiyonunu çıkışta ücretsiz olarak alabilecek. Yeni oyuncular ise Remastered sürümünü ayrıca satın alabilecek.

THE WITCHER 3 REMASTERED HANGİ PLATFORMALARDA ÇIKACAK?

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, farklı platformlarda oyuncularla buluşacak. PC tarafında birden fazla dijital mağaza üzerinden erişilebilecek olan oyun, yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarının yanı sıra Nintendo Switch 2'de de yer alacak. Ayrıca oyun Battle.net üzerinden de sunulacak.

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Nintendo Switch 2

Battle.net

PC tarafında Remastered sürümüne GOG, Steam ve Epic Games Store üzerinden sahip olunabilecek. Battle.net de yeni sürümün sunulacağı platformlardan biri olarak açıklandı. Nintendo Switch 2 versiyonu ise konsolun özelliklerinden yararlanacak şekilde hazırlanıyor.

THE WITCHER 3 REMASTERED'DA HANGİ YENİLİKLER OLACAK?

Remastered sürümünün en dikkat çekici yenilikleri arasında görsel iyileştirmeler bulunuyor. Çevre, NPC ve yaratık dokuları yenilenirken bitki örtüsü de geliştirilecek. Aydınlatma ve görüntü oluşturma sistemleri yeniden ele alınacak, ışın izleme tarafında da çeşitli geliştirmeler yapılacak.

Görsel yeniliklerin yanında oynanış tarafında da değişiklikler bulunuyor. Karakter hareketleri, savaş animasyonları, kamera sistemi ve karakter gelişimi gibi alanlarda düzenlemeler yapılacak. Böylece Remastered, yalnızca daha yüksek çözünürlüklü grafiklerden oluşan bir güncelleme yerine oyunun farklı sistemlerini kapsayan kapsamlı bir yenileme olarak sunulacak.

THE WITCHER 3 REMASTERED SAVAŞ SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Oyunun savaş sistemi Remastered sürümünde yeniden ele alınacak. Geralt'ın saldırı, Witcher işaretleri ve kaçınma hareketlerinde kullanılan animasyonların yenilenmesi planlanıyor. Yeni bitirici hareketler de savaş sistemine dahil edilecek.

Savaş sırasında kullanılan kamera sistemi de değişikliklerden payını alacak. Adaptif kamera sayesinde çatışmanın durumuna göre farklı açılar kullanılabilecek. Geralt'ın hareket kabiliyetinde yapılacak iyileştirmeler de keşif ve çatışma deneyiminin daha akıcı hale gelmesini amaçlıyor.

THE WITCHER 3 REMASTERED ENVANTER VE YETENEK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Remastered sürümünde karakter gelişiminin önemli parçalarından biri olan yetenek ağacı da yeniden düzenlenecek. Oyuncular Geralt'ın özelliklerini geliştirirken yeni yetenek seçenekleri ve farklı oynanış tarzlarına imkan veren bir sistemle karşılaşacak. Bu değişiklikler karakter geliştirme mekaniklerinin önceki sürümden farklılaşmasını sağlayacak.

Envanter yönetiminde de çeşitli kolaylıklar sunulacak. Ekipman yönetiminin yanı sıra transmogrification sistemiyle oyuncuların kullandıkları ekipmanın istatistiklerini korurken farklı bir zırhın görünümünü tercih edebilmesine imkan tanınacak. Böylece oyuncular hem oynanış özelliklerini hem de karakterlerinin görünümünü daha bağımsız şekilde düzenleyebilecek.

THE WITCHER 3 REMASTERED'DA HANGİ DLC'LER OLACAK?

The Witcher 3 Remastered, ana oyunun yanında Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketlerini de içerecek. Her iki genişleme paketi de Remastered sürümünün içeriğine dahil edilecek.

Daha önce yalnızca ana oyuna sahip olan oyuncular için de önemli bir gelişme bulunuyor. Mevcut ana oyun sahipleri, söz konusu iki genişleme paketine ek ücret ödemeden erişebilecek. Böylece Remastered sürümüyle birlikte ana hikayenin yanı sıra iki büyük genişleme paketi de oyuncuların kullanımına sunulmuş olacak.

Tarih Gelişme 2015 The Witcher 3: Wild Hunt'ın ilk çıkışı Aralık 2022 PC ve yeni nesil konsollar için büyük güncellemenin yayınlanması 25 Ağustos 2026 The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered'ın resmi olarak duyurulması 9 Eylül 2026 Nintendo Switch 2 sürümüne ilişkin yeni ayrıntıların paylaşılması 29 Eylül 2026 The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered'ın çıkışı 2027 Songs of the Past genişleme paketinin yayınlanması planlanıyor

Resmi açıklamalara göre Remastered'ın çıkış tarihi 29 Eylül 2026. Oyunun üçüncü genişleme paketi Songs of the Past ise 2027'de yayınlanacak. Bu nedenle Remastered ile 2027'de çıkması planlanan yeni genişleme paketinin birbirinden farklı içerikler olduğunu belirtmek gerekiyor.

THE WITCHER 3 REMASTERED İLE 2022 GÜNCELLEMESİ ARASINDAKİ FARK NE?

The Witcher 3 daha önce Aralık 2022'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yeni nesil özellikler içeren kapsamlı bir güncelleme almıştı. Bu güncelleme ışın izleme, performans seçenekleri, yüksek çözünürlük desteği ve çeşitli oynanış iyileştirmelerini beraberinde getirmişti.

Remastered sürümü ise 2022 güncellemesinin üzerine daha geniş kapsamlı değişiklikler getiriyor. Görsel iyileştirmelerle birlikte savaş sistemi, karakter gelişimi, animasyonlar, envanter, kamera, mod desteği ve fotoğraf modu gibi farklı alanlarda yeni düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle Remastered, önceki nesil oyunun basit bir grafik güncellemesinden daha kapsamlı bir yenileme olarak konumlandırılıyor.