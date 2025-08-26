Bağcılar'da tekstil firmasına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün öğle saatlerinde Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir tekstil firmasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişi büyük panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Tekstil firmasının borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.