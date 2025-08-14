Bursa'da ayı ile çarpışan araç pert oldu, ayı telef oldu

Bursa'da Mert E. idaresindeki seyir halinde olan otomobil, Bursa istikametine seyir halindeyken Mezitler mevkiinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Araç, sol ön kısmından aldığı darbe ile yolda savruldu. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü büyük panik yaşarken, çarpmanın etkisiyle ayı olay yerinde telef oldu. Olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlayarak telef olan hayvanı yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.