Esenyurt Teksas'a döndü! Güpegündüz birbirlerine kurşun yağdırdılar

İstanbul Esenyurt ilçesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye kurşun yağdırmıştı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Bugün de silahlı saldırı anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kıraathaneye elinde pompalı silahla gelen şahıs ateş ettiği ve içeriden birinin de tabanca ile karşılık verdiği görülüyor.