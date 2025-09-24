Fatih'te bir binada yangın paniği! Korkutan anlar kamerada

Fatih’te 5 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında 5 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4. katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler üst daireye sıçrarken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, dairelerde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.