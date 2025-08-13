Feci ambulans kazası: 1 ölü 7 yaralı! Dehşet veren anlar kamerada

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ambulans kazada, Denizli yönüne seyreden B.V. yönetimindeki ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil yolcusu Sadettin İnan (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü M.P. ile ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanının ise tedavileri sürüyor. Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin araç kamerası görüntülerinde, kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu görülüyor. Söz konusu görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.