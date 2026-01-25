Gereği yapıldı: Kafasıyla cam kırıp sürücüye saldıran maganda yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen, kafasıyla camı kırarak sürücüye saldıran kişinin yakalandığını duyurdu. Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesini 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.