Halk otobüsünde hayat kurtaran hamle! Çocuğu gören şoför hemen harekete geçti

Gebze istikametinde ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gebze-Dilovası arasında yolcu taşıyan belediye otobüsünün içinde bir anda çığlıklar yükseldi. Sesler üzerine otobüs şoförü Ferdi Karabacak hemen aracı yol kenarına çekti.

3 yaşındaki çocuğun soluk borusuna cips kaçtığını gören şoför Karabacak hemen müdahale etti. Sürücü, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan cipsi çıkardı. Sürücünün soğukkanlılığı ve çocuğu kurtardığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI: HAY ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hay Allah senden razı olsun. Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi" dedi.