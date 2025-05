Her yer bembeyaz oldu! Dolu yağışına silecekler yetişmedi

Artvin'in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle her yer bembeyaz oldu. Öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dolunun etkisiyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, aracın sileceklerinin yetişemediği görüldü. Görüntülerde dolunun aracın camlarına şiddetli bir şekilde vurması ve yoğun yağış nedeniyle yolun görünmez hale geldiği dikkat çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle her yer beyaza büründü.