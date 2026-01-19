İstanbul'da gece kar yağışı! Taksim Meydanı'nda beyaz görüntüler

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Taksim’de gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi. Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi.