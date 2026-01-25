Kızak keyfi faciayla bitti! Otobüsün altına giren çocuk hayatını kaybetti

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde 11 yaşındaki çocuk, kızakla kaydığı sırada duramayarak belediyeye ait toplu taşıma otobüsünün altına girdi. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün altına girdi. Çevredeki vatandaşlar kazayı fark ederek durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.