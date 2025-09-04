Kontrolünü kaybetti, dehşet saçtı! 3 aracın karıştığı kaza anı kameralara yansıdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri anayola çıkmak için bekleyen bir kamyonete vurdu. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan zincirleme kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.